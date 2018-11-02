Міжпланетна станція Down після 11 років закінчила місію по дослідженню астероїдів

Ілюстративне фото (twitter.com/Pubsityy)

Станція, запущена агенцією NASA, вивчала астероїд Веста та карликову планету Цереру

Після 11 років роботи міжпланетна станція Down Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) закінчила свою історичну місію. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NASA.

Зазначається, що 31 жовтня та 1 листопада станція пропустила заплановані сеанси зв'язку з NASA. Після усунення всіх можливих причин зникнення зв'язку керівники космічної місії дійшли висновку, що Dawn припинила свою роботу, оскільки остаточно вичерпала запаси палива.

Відомо, що Dawn розпочала свою роботу 11 років тому - у 2007 році. Станція вивчала поведінку астероїда Веста та карликової планети Цереру.

Цей зонд став першим в історії апаратом, який вивчав з орбіти кілька небесних тіл. За допомогою Dawn дослідники космосу вивчали структуру і склад об'єктів, рельєф поверхні та їх розвиток.

"Вражаючі зображення і дані, зібрані Down з Вести та Церер є ключовими для розуміння історії та еволюції нашої Сонячної системи. У багатьох відношеннях, спадок станції Dawn дає початок новим дослідженням", - зазначив адміністратор Управління наукової місії NASA у Вашингтоні Томас Зурбехен.

Спеціалісти стверджують, що на сьогодні Down орієнтовно знаходиться на орбіті навколо карликової планети Церера. Передбачається, що станція залишатиметься на орбіті не менше 20 років, хоча інженери вважають, що зонд може пробути там і 50 років.

Нагадаємо, нещодавно науковці з'ясували, що околиці Чумацького Шляху наповнилися новими зірками після зіткнення з іншою галактикою, що сталося приблизно 10 мільярдів років тому, і після цього диск нашої став товщий.