ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Міжпланетна станція Down після 11 років закінчила місію по дослідженню астероїдів

Новини » Телеком & IT    02.11.2018 - 23:31
Ілюстративне фото (twitter.com/Pubsityy)
Ілюстративне фото (twitter.com/Pubsityy)

Станція, запущена агенцією NASA, вивчала астероїд Веста та карликову планету Цереру

Після 11 років роботи міжпланетна станція Down Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) закінчила свою історичну місію. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NASA.

Зазначається, що 31 жовтня та 1 листопада станція пропустила заплановані сеанси зв'язку з NASA. Після усунення всіх можливих причин зникнення зв'язку керівники космічної місії дійшли висновку, що Dawn припинила свою роботу, оскільки остаточно вичерпала запаси палива.

Відомо, що Dawn розпочала свою роботу 11 років тому - у 2007 році. Станція вивчала поведінку астероїда Веста та карликової планети Цереру.

Цей зонд став першим в історії апаратом, який вивчав з орбіти кілька небесних тіл. За допомогою Dawn дослідники космосу вивчали структуру і склад об'єктів, рельєф поверхні та їх розвиток.

"Вражаючі зображення і дані, зібрані Down з Вести та Церер є ключовими для розуміння історії та еволюції нашої Сонячної системи. У багатьох відношеннях, спадок станції Dawn дає початок новим дослідженням", - зазначив адміністратор Управління наукової місії NASA у Вашингтоні Томас Зурбехен.

Спеціалісти стверджують, що на сьогодні Down орієнтовно знаходиться на орбіті навколо карликової планети Церера. Передбачається, що станція залишатиметься на орбіті не менше 20 років, хоча інженери вважають, що зонд може пробути там і 50 років.

Нагадаємо, нещодавно науковці з'ясували, що околиці Чумацького Шляху наповнилися новими зірками після зіткнення з іншою галактикою, що сталося приблизно 10 мільярдів років тому, і після цього диск нашої став товщий.

До Меркурія вирушила дослідницька місія BepiColombo SpaceX в 2019 році відправить перший пілотований космічний корабель до МКС
Новини України NASAкосмосастероид
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся