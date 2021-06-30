Международный туризм не восстановится до 2023, - доклад ООН

В докладе говорится о том, что в 2020 году международный туризм и связанные с ним сферы уже понесли убытки в размере 2,4 трлн долларов. А в этом году могут быть сопоставимые потери.

Также сообщается, что в прошлом году число иностранных туристов в мире сократилось примерно на 1 млрд человек или на 73%. А показатели I квартала 2021 года указывают на падение этого показателя до 88%.

Ожидается, что сначала туристический сектор начнет восстанавливаться в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. Тем не менее, по мнению экспертов, даже в них полного восстановления иностранного туризма не следует ожидать ранее 2023 года.

Самые большие потери в сфере туризма несут развивающиеся страны - наиболее пострадавшими регионами оказались Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Океания, Северная Африка и Южная Азия.

Согласно прогнозам, во втором полугодии 2021 ожидается оживление международного туризма.