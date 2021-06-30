UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Международный туризм не восстановится до 2023, - доклад ООН

Автор: РБК-Украина

Катастрофическое влияние пандемии коронавируса на международный туризм может привести к тому, что мировая экономика в 2020 и 2021 годах потеряет более 4 трлн долларов. И в этой ситуации не стоит ожидать, что он восстановится до 2023 года.

Об этом говорится в докладе, составленном со Всемирной туристской организацией ООН.

В докладе говорится о том, что в 2020 году международный туризм и связанные с ним сферы уже понесли убытки в размере 2,4 трлн долларов. А в этом году могут быть сопоставимые потери.

Также сообщается, что в прошлом году число иностранных туристов в мире сократилось примерно на 1 млрд человек или на 73%. А показатели I квартала 2021 года указывают на падение этого показателя до 88%.

Ожидается, что сначала туристический сектор начнет восстанавливаться в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. Тем не менее, по мнению экспертов, даже в них полного восстановления иностранного туризма не следует ожидать ранее 2023 года.

Самые большие потери в сфере туризма несут развивающиеся страны - наиболее пострадавшими регионами оказались Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Океания, Северная Африка и Южная Азия.

Согласно прогнозам, во втором полугодии 2021 ожидается оживление международного туризма.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль с 1 июля откроется для индивидуального туризма, но попасть в страну можно будет только при наличии иммунитета к COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
туризмпандемияКоронавирус