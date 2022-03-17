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Международный союз биатлонистов отстранил федерацию России и Беларуси

Автор: Антон Федорцив

Участие российской и белорусской федерации в работе Международного союза биатлонистов (IBU) приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт союза.

Исполком IBU решил немедленно приступить к процедуре отстранения национальных федераций России и Беларуси. Обе ассоциации уже проинформированы о решении и имеют 7 дней на обжалование вердикта.

"Это решение стало продолжением мер IBU по недопуску российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах под эгидой союза с целью защиты спортсменов и спортивной честности своих соревнований. Исполком IBU согласовал дополнительные шаги из-за того, что национальные федерации России и Беларуси, представляя свои страны, не выполнили гуманитарные обязательства в духе Устава IBU", – говорится в заявлении.

Дисквалификация будет действовать минимум до сентября 2022 года, когда состоится следующее заседание исполкома. Обе федерации наказали за отказ осудить вторжение РФ в Украину.

Международный союз биатлонистов запустил программу солидарности с украинским биатлоном. Это совместный проект IBU и биатлонных федераций Австрии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швеции и Швейцарии. Они, в частности, взялись организовать тренировочные сборы для украинских биатлонистов разных категорий, как только они смогут уехать за пределы Украины.

Напомним, что ФИФА разрешила клубам регистрировать украинцев вне зимнего трансферного окна.

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