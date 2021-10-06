Международный круглый стол «Виртуальные активы в развитии национальной экономики»

30 сентября 2021 года по инициативе Научно-исследовательского центра экономико-правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра состоялся Международный круглый стол на тему «Виртуальные активы в развитии национальной экономики».

Событие прошло в библиотечном корпусе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Модераторами круглого стола выступили члены правления общественной организации НИЦ блокчейн-решений Александр Кудь и Ольга Дмитрик. В обсуждении приняли участие 36 специалистов, среди которых представители власти, ученые и юристы.

Участники круглого стола обсудили и обобщили результаты научных исследований, связанных с виртуальными активами, а также разработали организационные и методические рекомендации по внедрению виртуальных активов в национальную экономику.

В конце международного круглого стола был подписан Итоговый протокол, в котором содержатся основные решения, принятые участниками в ходе дискуссий. Кроме того, на 2022 год участниками запланирована еще одна конференция по вопросам развития международных рынков информационных ресурсов, товаров и услуг с использованием децентрализованных информационных платформ на основе технологии блокчейн.