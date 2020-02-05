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Международный "Форум Устойчивого Финансирования", посвященный вопросам кредитования и финансирования "зеленых" проектов впервые пройдет в Украине!

Новости » Пресс-релизы     05.02.2020 - 10:31
Международный "Форум Устойчивого Финансирования", посвященный вопросам кредитования и финансирования "зеленых" проектов впервые пройдет в Украине!

11-12 марта 2020 года в Киеве состоится второй региональный Форум Устойчивого Финансирования – SusFinForum. Форум призван стимулировать приток инвестиций в инфраструктуру устойчивого развития в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (регион ВЕЦА), используя инновационные модели финансирования экологичных и социально значимых проектов.

SusFinForum — это ежегодное мероприятие для представителей банковского сектора, организаций по микрофинансированию, компаний по управлению активами, финансистов, инвесторов, проектных менеджеров и спонсоров, которые способствуют impact- инвестированиюю и развитию проектов, дружественных к окружающей среде.

В программе форума запланированы как обзоры тенденций по рынкам и региону, так и узкие тематические сессии:

  • Обзор финансирования проектов устойчивого развития в регионе
  • Основные риски кредитования в местной валюте и как их избежать
  • "Зеленые" облигации (green bonds) и impact-облигации
  • Финансирование проектов возобновляемой энергетики и энергоэффективности + Case Study "Просчет рентабельности проекта по возобновляемым источниками энергии"
  • Финансирование проектов устойчивого развития в аграрной отрасли
  • Инвестиционные и финансовые возможности в сфере управления и переработки твердых отходов
  • Эксклюзивный мастер-класс по проектному финансированию "Являются ли проекты по возобновляемой энергетике выгодными для банков?"
  • И много других актуальных вопросов

Подробная программа и регистрация на сайте мероприятия – www.susfinforum.com

Организаторы Форума: Greenpact
Золотой спонсор: Green for the growth fund (GGF). Бронзовые спонсоры: Глобальный фонд климатического партнерства (GCPF), Укргазбанк. Генеральный партнер: Европейско-Украинское Энергетическое Агентство (EUEA). Региональный партнер в Армении: ADWISE Consulting.

Медиа партнеры: РБК-Украина, Американская торговая палата (АСС), Mind.ua, Союз банков Кыргызстана

По вопросам участия и сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь по e-mail: partnership@susfinforum.com или по телефону в Киеве: +38 050 026 5744

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