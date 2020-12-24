Международный фестиваль-конкурс «Выбор года» в Украине огласил товары и услуги №1 в стране

Фестиваль каждый год проводит маркетинговое исследование потребительских предпочтений в партнерстве с исследовательской компанией Ipsos Ukraine. Кроме потребителей, чье мнение больше всех влияет на результаты, привлекают высокое и профессиональное жюри.
Перечень брендов и компаний - ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги. Кроме того, для брендов это способ проверить эффективность стратегии развития торговых марок и качество маркетинга.
Победители получили медаль «Выбор года», которая является атрибутом товаров №1 в Украине. Награда помогает привлечь внимание потребителя как возле торгового стеллажа, так и в цифровых каналах коммуникации. Так, 64% потребителей обращают внимание на медаль, а 24% выбирают именно этот товар или услугу.
Премия «Выбор года» уже двадцать лет подряд определяет лучшие торговые марки, представленные в Украине. «Выбор года» ― одна из самых престижных наград в сфере бизнеса, объединяющая сообщество международных брендов и украинских компаний, которые достигли значительных успехов в коммуникации с потребителями и наращивают долю рынка.
Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.
Список победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года» 2020:
2020-й никого не оставил равнодушным. Одних он испытывал, от других требовал быстро трансформироваться, а кто-то был вынужден капитулировать в условиях карантина и изменений в поведении потребителя.
«Пережить 2020-й и остаться №1 на рынке ― это что-то из области фантастики. Видим, что бренды, которые развивали цифровые каналы коммуникации, быстрее приспосабливались к новым условиям. Они эффективнее отреагировали на вызовы и не растерялись. В этом их поддержали потребители. Так что по итогам фестиваля-конкурса видим много брендов и компаний, которые потеснили прошлогодних победителей. Среди победителей и те, кто не сдает позиции и держит уровень много лет подряд. Надеюсь, новый статус станет прочной основой для масштабных коммуникационных и рекламных кампаний», ― комментирует Анна Руденко, национальный менеджер конкурса «Выбор года» в Украине и Республике Беларусь.
Дмитрий Баранов, маркетинг-менеджер ТМ Hansgrohe в Украине: «2020 год довольно тяжелый не только для украинцев, но и для людей во всем мире. Покупатели стали более рассудительными в своих потребностях и тщательнее выбирают товары. Уменьшилось количество эмоциональных покупок. На первый план выходят цена и качество, а также совмещенность многих функций в одном продукте. Мы в Hansgrohe стараемся соответствовать ожиданиям наших потребителей. Мы уверены в нашем продукте, знаем его преимущества. У нас было желание снова доказать, что мы №1 на рынке, как и в 2019 году. А также проверить, не изменилось ли мнение потребителей».
Сергей Венгер, вице-президент по маркетингу, управлению персоналом и бизнес-трансформации в компании KIVI:
«KIVI ― самая молодая компания на рынке телевизоров. Нам всего четыре года, два из которых мы получаем золотую медаль «Выбор года» на высококонкурентном рынке, где телевизоры KIVI соперничают с продукцией компаний мирового масштаба. После получения награды в прошлом году команда была мотивирована вновь доказать, что победа в 2019-м не была случайностью. Победа служит индикатором направления движения компании. Она позволяет сотрудникам вырваться из круга повседневных дел, оценить выполненную работу и пройденный путь, признанные потребителем. Получение награды также позволит показать покупателям, что они сделали правильный выбор».
Команда фестиваля благодарит за поддержку генерального спонсора фестиваля ― торговую марку Nexans, победителя в номинации «Электрический теплый пол года».
https://choice-of-the-year.com.ua/