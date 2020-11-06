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Международные резервы Украины сократились еще почти на 400 млн долларов

Киев, Пятница 06 ноября 2020 15:49
Международные резервы Украины сократились еще почти на 400 млн долларов
Фото: Национальный банк Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составили 26,14 млрд долларов. За минувший месяц они сократились на 1,5% или на 385,3 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка.

Сообщается, что резервы сократились вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства, а также валютных интервенций для сглаживания курсовых колебаний.

Динамику резервов в течение октября определяли следующие факторы:

  • Управление государственным долгом - общий объем платежей по его обслуживанию и погашению составил 381 млн долларов;
  • Операции НБУ на межбанковском валютном рынке - для сглаживания колебаний в сторону обесценивания регулятор провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 191,3 млн долларов;
  • Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 1,1 млн долларов.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, согласно расчетам Минэкономики, падение экономики Украины в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет.

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