Международные поезда курсируют согласно графику, - УЗ

Иллюстративное фото (twitter.com/uz_gov_ua)

Обязательным является температурный скрининг пассажиров бесконтактными термометрами при пересечении границы

Несмотря на введение карантина в Украине из-за распространения коронавируса, международные поезда курсируют согласно графику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что обязательным является температурный скрининг пассажиров бесконтактными термометрами при пересечении границы с Украиной.



"Просим пассажиров отнестись к этим мерам с пониманием и терпением. Поездные бригады прошли инструктаж о порядке действий при выявлении подозрения на заболевание короновирусной инфекцией. "Укрзализныця" выполняет все приказы и требования министерства здравоохранения и поддерживает постоянный контакт с Государственной пограничной службой и другими учреждениями", - говорится в сообщении.

Об изменениях в графике движения международных поездов или усиление мер контроля на границе обещают информировать дополнительно.



На сегодня курсируют 40 поездов и 3 безпересадочных вагоны международного сообщения, пересекающих границу с Молдовой, Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей, Беларусью и Россией.



Ранее Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабинета министров Украины перечень пунктов пропуска, продолжение работы которых является критически важным для экономики.

РБК-Украина писало, что с 12 марта в Украине вводится карантин из-за коронавируса. Согласно решению Кабмина, до 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Кроме того, будет закрыта большая часть КПВВ. Из 219 останется лишь 49.