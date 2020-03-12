Міжнародні поїзди курсують згідно графіку, - УЗ

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Обов'язковим є температурний скрінінг пасажирів безконтактними термометрами при перетині кордону

Не зважаючи на запровадження карантину в Україні через поширення коронавірусу, міжнародні поїзди курсують згідно графіку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначається, що обов'язковим є температурний скрінінг пасажирів безконтактними термометрами при перетині кордону з Україною.



"Просимо пасажирів ставитися до цих заходів з розумінням та терпінням. Поїзні бригади пройшли інструктаж щодо порядку дій при виявленні підозри на захворювання короновірусною інфекцією. Укрзалізниця виконує усі накази та вимоги МОЗ і підтримує постійний контакт з Державною прикордонною службою та іншими установами", - йдеться в повідомленні.

Про зміни у графіку руху міжнародних поїздів або посилення заходів контролю на кордоні обіцяють інформувати додатково.



На сьогодні курсують 40 поїздів та 3 безпересадкових вагони міжнародного сполучення, які перетинають кордон з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білоруссю та Росією.



Раніше Державна митна служба спільно з Державною прикордонною службою надали Кабінету міністрів України перелік пунктів пропуску, продовження роботи яких є критично важливим для економіки.

РБК-Україна писало, що з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Крім того, буде закрита більша частина КПВВ. З 219 лишиться лише 49.