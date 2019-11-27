Международные кредиторы могут судиться с Украиной из-за дела Бахматюка

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Группа международных кредиторов агрохолдингов Бахматюка обратилась к украинской власти

Группа международных кредиторов агрохолдингов "Укрлендфарминг" (группа ULF) и "Авангард", принадлежащих Олегу Бахматюку, написали письмо премьер-министру Алексею Гончаруку, министрам финансов и экономики Оксане Маркаровой и Тимофею Милованову и руководителю Офиса президента Андрею Богдану из-за "преследования НАБУ" Олега Бахматюка. Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе Бахматюка.

Бахматюк не исключает, что международные кредиторы будут судиться с Украиной в арбитражном суде, но надеется на конструктивные переговоры с властью.

Он прокомментировал письмо международных кредиторов его компаний к украинской власти, где они выражают беспокойство делом НАБУ против него. По его мнению, такое письмо означает, что не исключено представление в международный арбитраж, поскольку инвесторы понимают, что без акционера и менеджмента конструктивной позиции добиться будет сложно. Он заявляет, что представители всех органов власти игнорируют любые предложения о поиске компромисса.

"Никому не нужен диалог со мной: все имитируют борьбу за интересы государства. Может, власть услышит кредиторов, если она не слышит меня", - сказал Бахматюк.

"Последние публикации в прессе не просто насторожили, но заставили двигаться кредиторов, поскольку неконструктивная позиция приведет к потерям всех сторон", - добавил бизнесмен.

Тем не менее, он надеется на конструктивную позицию власти. Бахматюк рассчитывает на изменение ситуации после письма международных кредиторов к премьеру с предложением обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам.

При этом он напомнил: в декабре и январе компаниям необходимо проводить закупки семян, удобрений, ГСМ, другого необходимого для посевной, и такой сложной ситуации ранее не было. По его мнению, выход на конструктивную позицию с кредиторами и правительством позволит сохранить гораздо больше стоимости холдингов, тогда как попытка реализовать их активы частями приведет к фактической их потере.

"Перед запуском рынка земли падение таких объектов будет иметь критическую важность для тех, кто будет заходить на рынок", - добавил владелец группы ULF, напомнив о заключении 227 тыс. договоров аренды земли и привлечение к работе 27 тыс. человек.

Группа международных кредиторов группы ULF предложила обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и ULF.