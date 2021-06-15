Международные аудиторы заявили, что НГЗ работает по мировым эко-нормам

Отмечается, что завод подтвердил выданные ему ранее сертификаты международного образца ISO 9001/14001:2015 и ISO 45001:2018.

Аудиторы Det Norske Veritas подтвердили эффективность систем экологического менеджмента на Николаевском глиноземном заводе, позволяющих предотвращать негативное воздействие на окружающую среду, а вместе с тем планомерно повышать показатели экологичности.

Успешное прохождение планового аудита означает продление сертификата соответствия международным стандартам.

"Сертификат международного образца, который выдает по итогам аудита независимая международная компания, подтверждает, что все стадии производственного процесса соответствуют международным нормам и стандартам", - отметили в пресс-службе НГЗ.

В свою очередь, генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников отметил, что" система экологического менеджмента НГЗ исторически опирается на наивысшие стандарты, поскольку среди партнеров завода - ведущие компании-потребители и производители, для которых важна система экологических стандартов во всей цепочке производства".

"Помимо этого, НГЗ традиционно поддерживает высокий уровень экологической ответственности и является одним из лучших в мире предприятий своей отрасли в сфере выполнения экологических стандартов. Производство НГЗ соответствует самым высоким международным экологическим стандартам и всем требованиям природоохранного законодательства Украины. Вопросы экологии всегда находятся в центре внимания, а также являются значительной статьей инвестиций в модернизацию завода", - добавил Кожевников.

Аудиторы Det Norske Veritas ежегодно изучают практику сертифицированных предприятий для продления действия сертификата ISO 14001 по 18 ключевым параметрам экологического менеджмента.