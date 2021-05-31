Международную космическую станцию повредили: что произошло

Космический мусор повредил Международную космическую станцию, а именно роботизированную руку Canadarm2. Прибор все еще в рабочем состоянии, но мусор пробил термическое покрытие.

Об этом сообщает Sciencealert .

Роботизированная рука Canadarm2, известная как система дистанционного манипулятора космической станции, разработанная Канадским космическим агентством, является неотъемлемой частью Международной космической станции в течение 20 лет.

Это многоступенчатая титановая роботизированная рука, которая помогает перемещать объекты за пределами МКС, включая грузовые шаттлы, а также помогает в обслуживании станции.

"Несмотря на удар, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной", - говорят в Канадском космическом агентстве.