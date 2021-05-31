Международную космическую станцию повредили: что произошло

Космический мусор повредил Международную космическую станцию, а именно роботизированную руку Canadarm2. Прибор все еще в рабочем состоянии, но мусор пробил термическое покрытие.
Об этом сообщает Sciencealert.
Роботизированная рука Canadarm2, известная как система дистанционного манипулятора космической станции, разработанная Канадским космическим агентством, является неотъемлемой частью Международной космической станции в течение 20 лет.
Это многоступенчатая титановая роботизированная рука, которая помогает перемещать объекты за пределами МКС, включая грузовые шаттлы, а также помогает в обслуживании станции.
"Несмотря на удар, результаты текущего анализа показывают, что производительность руки остается неизменной", - говорят в Канадском космическом агентстве.
Напомним, в мае китайская неконтролируемая ракета упала на Землю. В Китае заявили, что ее остатки упали в Индийский океан.
Ранее в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля. В США предупреждали, что ее крупные обломки могут упасть на Землю и нанести вред.