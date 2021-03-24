Международная политика Украины способствует усилению давления на Россию, - эксперты
Проактивная международная политика Украины, которую ведет Офис президента, приносит результаты в виде усиления давления на Россию и сдерживания попыток ЕС ослабить санкции.
Об этом говорится в статьи на "Обозревателе".
"Белый дом не раз сдерживал ЕС относительно ослабления международных санкций. Поэтому Андрею Ермаку было поручено воспользоваться перестановками в новой администрации в Белом Доме, чтобы сыграть на опережение", - говорится в публикации.
В то же время эксперты прогнозируют, что новая администрация Белого дома тоже будет способствовать созданию лучших условий для Украины.
"Когда в Сенате США голосовали за нового главу ЦРУ, сенатор Тед Круз разблокировал кандидатуру Уильяма Бернса только в обмен на жесткую позицию Госдепа по недопущению достройки российского трубопровода", - напоминает издание.
Таким образом, Банковая получила стратегическую победу в вопросе замораживания строительства российского "Северного потока-2" в Европе и сохранения санкций в отношении России.
Издание прогнозирует: позиция новой администрации Белого дома станет для Украины мощным инструментом для дальнейшего убеждения стран ЕС и Великобритании.
Напомним, ранее Зеленский сообщал, что Украина создает коалицию стран-участниц ЕС, которые будут лоббировать ее вступление в Евросоюз.
Как сообщало РБК-Украина, посол Литвы считает, что ЕС может объявить Украину кандидатом в 2027 году.