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Международная политика Украины способствует усилению давления на Россию, - эксперты

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 14:28
Международная политика Украины способствует усилению давления на Россию, - эксперты Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Проактивная международная политика Украины, которую ведет Офис президента, приносит результаты в виде усиления давления на Россию и сдерживания попыток ЕС ослабить санкции.

Об этом говорится в статьи на "Обозревателе".

"Белый дом не раз сдерживал ЕС относительно ослабления международных санкций. Поэтому Андрею Ермаку было поручено воспользоваться перестановками в новой администрации в Белом Доме, чтобы сыграть на опережение", - говорится в публикации.

В то же время эксперты прогнозируют, что новая администрация Белого дома тоже будет способствовать созданию лучших условий для Украины.

"Когда в Сенате США голосовали за нового главу ЦРУ, сенатор Тед Круз разблокировал кандидатуру Уильяма Бернса только в обмен на жесткую позицию Госдепа по недопущению достройки российского трубопровода", - напоминает издание.

Таким образом, Банковая получила стратегическую победу в вопросе замораживания строительства российского "Северного потока-2" в Европе и сохранения санкций в отношении России.

Издание прогнозирует: позиция новой администрации Белого дома станет для Украины мощным инструментом для дальнейшего убеждения стран ЕС и Великобритании.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что Украина создает коалицию стран-участниц ЕС, которые будут лоббировать ее вступление в Евросоюз.

Как сообщало РБК-Украина, посол Литвы считает, что ЕС может объявить Украину кандидатом в 2027 году.

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