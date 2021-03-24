Международная политика Украины способствует усилению давления на Россию, - эксперты

Проактивная международная политика Украины, которую ведет Офис президента, приносит результаты в виде усиления давления на Россию и сдерживания попыток ЕС ослабить санкции.

Об этом говорится в статьи на "Обозревателе".

"Белый дом не раз сдерживал ЕС относительно ослабления международных санкций. Поэтому Андрею Ермаку было поручено воспользоваться перестановками в новой администрации в Белом Доме, чтобы сыграть на опережение", - говорится в публикации.

В то же время эксперты прогнозируют, что новая администрация Белого дома тоже будет способствовать созданию лучших условий для Украины.

"Когда в Сенате США голосовали за нового главу ЦРУ, сенатор Тед Круз разблокировал кандидатуру Уильяма Бернса только в обмен на жесткую позицию Госдепа по недопущению достройки российского трубопровода", - напоминает издание.

Таким образом, Банковая получила стратегическую победу в вопросе замораживания строительства российского "Северного потока-2" в Европе и сохранения санкций в отношении России.

Издание прогнозирует: позиция новой администрации Белого дома станет для Украины мощным инструментом для дальнейшего убеждения стран ЕС и Великобритании.