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Міжнародна політика України сприяє посиленню тиску на Росію, - експерти

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 14:28
Міжнародна політика України сприяє посиленню тиску на Росію, - експерти Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проактивна міжнародна політика України, яку проводить Офіс президента, приносить результати у вигляді посилення тиску на Росію і стримування спроб ЄС послабити санкції.

Про це йдеться в статті на "Обозревателе".

"Білий дім не раз стримував ЄС щодо послаблення міжнародних санкцій. Тому Андрію Єрмаку було доручено скористатися перестановками в новій адміністрації в Білому Домі, щоб зіграти на випередження", - йдеться в публікації.

Водночас експерти прогнозують, що нова адміністрація Білого дому теж сприятиме створенню кращих умов для України.

"Коли в Сенаті США голосували за нового главу ЦРУ, сенатор Тед Круз розблокував кандидатуру Вільяма Бернса тільки в обмін на жорстку позицію Держдепу щодо недопущення добудови російського трубопроводу", - нагадує видання.

Таким чином, Банкова отримала стратегічну перемогу в питанні заморожування будівництва російського "Північного потоку-2" в Європі та збереження санкцій відносно Росії.

Видання прогнозує: позиція нової адміністрації Білого дому стане для України потужним інструментом для подальшого переконання країн ЄС і Великобританії.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що Україна створює коаліцію країн-учасниць ЄС, які будуть лобіювати її вступ у Євросоюз.

Як повідомляло РБК-Україна, посол Литви вважає, що ЄС може оголосити Україну кандидатом у 2027 році.

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