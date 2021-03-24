Міжнародна політика України сприяє посиленню тиску на Росію, - експерти
Проактивна міжнародна політика України, яку проводить Офіс президента, приносить результати у вигляді посилення тиску на Росію і стримування спроб ЄС послабити санкції.
Про це йдеться в статті на "Обозревателе".
"Білий дім не раз стримував ЄС щодо послаблення міжнародних санкцій. Тому Андрію Єрмаку було доручено скористатися перестановками в новій адміністрації в Білому Домі, щоб зіграти на випередження", - йдеться в публікації.
Водночас експерти прогнозують, що нова адміністрація Білого дому теж сприятиме створенню кращих умов для України.
"Коли в Сенаті США голосували за нового главу ЦРУ, сенатор Тед Круз розблокував кандидатуру Вільяма Бернса тільки в обмін на жорстку позицію Держдепу щодо недопущення добудови російського трубопроводу", - нагадує видання.
Таким чином, Банкова отримала стратегічну перемогу в питанні заморожування будівництва російського "Північного потоку-2" в Європі та збереження санкцій відносно Росії.
Видання прогнозує: позиція нової адміністрації Білого дому стане для України потужним інструментом для подальшого переконання країн ЄС і Великобританії.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що Україна створює коаліцію країн-учасниць ЄС, які будуть лобіювати її вступ у Євросоюз.
Як повідомляло РБК-Україна, посол Литви вважає, що ЄС може оголосити Україну кандидатом у 2027 році.