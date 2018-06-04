Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Международная коалиция начала вторую фазу операции против ИГИЛ в Сирии

НовостиПолитика    04.06.2018 - 05:17
Фото: Сирийские демократические силы (alalam.ir)
Фото: Сирийские демократические силы (alalam.ir)

Первая фаза операции "Облава" завершилась 15 мая освобождением Эль-Багуза-Фокани

В Сирии Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами вместе с "Сирийскими демократическими силами" (СДС) и иракскими ВС начали вторую фазу военной операции против "Исламского государства" (ИГИЛ) на границе Сирии и Ирака. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Цель операции под названием "Облава" - подготовка и развитие "самодостаточных возможностей" Ирака в сфере безопасности. Она стартовала 1 мая, и первая ее фаза успешно завершилась 15 мая освобождением Эль-Багуза-Фокани в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

В то же время в СДС отмечают, что "несмотря на значительные потери, у ИГИЛ сохранились возможности для планирования и координации атак в регионе и странах коалиции".

"Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции "Облава", чтобы уничтожить остатки ИГИЛ на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении коалиции.

Напомним, в конце апреля Международная коалиция во главе с США заявила о прекращении крупных боевых действий против террористической организации "Исламское государство" на территории Ирака, 30 апреля была закрыта штаб-квартира коалиции в Багдаде.

 

Повстанцы на юге Сирии заявили об объединении, - Anadolu Силы коалиции во главе с США нанесли удар по Сирии, - Reuters
Теги публикации: Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В Киеве разгромили торговый центр и закрыли "Ашан": все подробности
"Такой молодой": умер известный украинский хореограф
"Пиар любой ценой": Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента
"Был моим учителем": MONATIK выразил соболезнования о смерти друга-хореографа
On Top