Международная коалиция начала вторую фазу операции против ИГИЛ в Сирии

Первая фаза операции "Облава" завершилась 15 мая освобождением Эль-Багуза-Фокани

В Сирии Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами вместе с "Сирийскими демократическими силами" (СДС) и иракскими ВС начали вторую фазу военной операции против "Исламского государства" (ИГИЛ) на границе Сирии и Ирака. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Цель операции под названием "Облава" - подготовка и развитие "самодостаточных возможностей" Ирака в сфере безопасности. Она стартовала 1 мая, и первая ее фаза успешно завершилась 15 мая освобождением Эль-Багуза-Фокани в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

В то же время в СДС отмечают, что "несмотря на значительные потери, у ИГИЛ сохранились возможности для планирования и координации атак в регионе и странах коалиции".

"Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции "Облава", чтобы уничтожить остатки ИГИЛ на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении коалиции.

Напомним, в конце апреля Международная коалиция во главе с США заявила о прекращении крупных боевых действий против террористической организации "Исламское государство" на территории Ирака, 30 апреля была закрыта штаб-квартира коалиции в Багдаде.