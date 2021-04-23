Между целесообразностью и анонимностью

По данным Европейского центрального банка, около 79% всех платежей еврозоны в точках продаж все еще осуществляются наличными средствами, что составляет более половины общей стоимости всех платежей. Параллельно не теряют веса и популярности криптовалюты. Такая ситуация беспокоит центробанк и мотивирует его ускорить подготовку к созданию цифрового евро. Чего в этом решении больше – выгоды или опасностей – пояснили спикеры Киевского международного экономического форума.

ЕЦБ планирует запустить в оборот европейскую цифровую валюту примерно в 2025 году. А сейчас отслеживает внедрение центробанком Багамских островов «песочного» доллара.

Кристин Лагард, глава ЕЦБ, в интервью Bloomberg отметила: «Мы должны убедиться, что делаем это правильно. Весь процесс – давайте будем реалистами – на мой взгляд, займет еще четыре года, возможно, немного больше. Мы должны быть уверены, не ломаем систему, а улучшаем ее».

«Сама по себе концепция цифрового евро еще не завершена. Она не равна безналичном евро, – предостерегает Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего". – Цифровая валюта, как правило, имеет гораздо больше функционала и настроек, чем обычная, приемлемая для нас валюта. Поэтому важно понимать, с какой конфигурацией ЕС собирается запускать свой цифровой евро и дополнительный функционал он будет». По мнению экономиста, модель ЕЦБ, скорее всего, будет построена на блокчейни, а если это так, то цифровая валюта может предоставить дополнительную стоимость услугам и сервисам.

Председатель Правления Райффайзен Банк Аваль Александр Писарук убежден, что цифровой евро, как дополнительный платежный инструмент, способный увеличить операционную надежность платежной инфраструктуры.

«Улучшение финансовой инклюзии, то есть доступа населения к финансовым услугам, может быть еще одним положительным следствием внедрения цифровых валют», – добавляет банкир.

Для Сергея Васькова, управляющего партнера ЭСКА Капитал выгоды от цифрового евро очевидны и понятны. Это – скорость, программируемость, транспарентность, Цифровая валюта удобна в администрировании и дешевая, подчеркивает эксперт.

Однако, внедрение цифрового евро, как и любой цифровой валюты, эмитированной центральным банком, несет и определенные риски для финансовой стабильности, считает Александр Писарук. По его мнению, возможность уплаты процентов по остаткам в цифровом евро с целью его использования в качестве инструмента монетарной политики может способствовать значительному оттоку средств из банковской системы. «Если банки будут терять большие суммы депозитов, которые будут переводиться в цифровой евро, это приведет к увеличению зависимости банков от привлечения средств от институциональных инвесторов и рынков капитала. Это, в свою очередь, может способствовать увеличению и углублению кризисов ликвидности в банковской системе», – убежден председатель Правления Райффайзен Банк Аваль.

Также значительный интерес к цифровому евро со стороны иностранных инвесторов может иметь негативные последствия для валют стран происхождения этих инвесторов, считает банкир. Вероятным становится процесс «цифровой долларизации», то есть существенного замещения национальной валюты цифровым евро (или другой цифровой валютой), как средства платежа и сохранения ценности. Это может привести к постепенной потере контроля центрального банка над монетарной политикой.

Сергей Васьков привлекает внимание к еще одной проблеме – полной потери анонимности при расчетах через глобальный контроль центробанком по всем транзакциям. Государство может затруднять использование наличных, а граждане потеряют возможность наличных сбережений в качестве гарантии сохранности средств в случае банкротства финансовых учреждений.

Впрочем, общество вряд ли откажется от бумажных денег в ближайшей перспективе, успокаивает Александр Писарук. «Вероятно мы будем наблюдать постепенное уменьшение использования наличных средств, особенно в развитых странах, но они будут продолжать играть значительную роль на протяжении многих лет. Мы видим примеры стран, которые начали поощрять использование наличных после существенного снижения ее удельного веса в платежном обороте. Это прежде всего связано с функциями наличных денег в качестве резервного платежного инструмента на случай технических сбоев традиционных платежных систем», – отмечает банкир.

Специальная комиссия Европейского центробанка тщательно изучает вопрос выпуска централизованной цифровой валюты ЕС (CBDC). Однако даже при принятии решения запуска цифрового евро может потребоваться не менее четырех лет. Именно столько времени может занять вся процедура консультаций с общественностью и нормативных согласований между ЕЦБ и Европарламентом.