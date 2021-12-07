Между Кропивницким и Знаменкой начали строить новый мост

Сейчас специалисты начали устанавливать балки на новопостроенные опоры.

"Дорожники возобновляют сообщение между Кропивницким и Знаменкой, в том числе реконструируют и искусственные сооружения", - говорится в сообщении.

В рамках ремонта протяженность переправы планируют увеличить в четыре раза - с 54 до 200 метров. После восстановления она станет безопасной и комфортной для участников движения.