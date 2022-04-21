ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Между Киевом и Ирпенем с 25 апреля будет курсировать общественный транспорт: график маршрута

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 20:40
Между Киевом и Ирпенем с 25 апреля будет курсировать общественный транспорт: график маршрута Фото: между Киевом и Ирпенем с 25 апреля будет курсировать общественный транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Между Киевом и Ирпенем уже вскоре запустят общественный транспорт. Он начнет курсировать с 25 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Ирпеня Александра Маркушина.

"Многие из вас просили запустить общественный транспорт между Ирпенем и Киевом. Мы договорились с перевозчиком, что будем делать это постепенно и в зависимости от количества пассажиров уплотнять графики", - пишет Маркушин.

График маршрута с 25 апреля:

№379 Ирпень (ул. Сковороды, ЖК "Синергия") - Киев (г. Академгородок) – с 7: 00 до 19: 00 каждый час;

№392 Ирпень - Киев. Временная схема маршрута - ул. 11 Линия - Военный госпиталь - Севериновская - Подгорная - Лычака - Озерная - Соборная - с. Романовка - м. Академгородок - с 7: 00 до 19: 00 каждый час;

№422 Буча - Киев (через Ирпень). Временная схема движения - Ирпенская Центральная больница (Буча, ул. Энергетиков) - ул. Вокзальная - Ирпень, ул. Соборная - Северная - Степановская - Садовая - Лысенко - Пушкинская - Университетская - с. Романовка-г. Академгородок. График: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Киев– 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Война России против Украины длится пятьдесят семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Киев Ирпень
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию