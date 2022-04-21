Между Киевом и Ирпенем с 25 апреля будет курсировать общественный транспорт: график маршрута
Между Киевом и Ирпенем уже вскоре запустят общественный транспорт. Он начнет курсировать с 25 апреля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Ирпеня Александра Маркушина.
"Многие из вас просили запустить общественный транспорт между Ирпенем и Киевом. Мы договорились с перевозчиком, что будем делать это постепенно и в зависимости от количества пассажиров уплотнять графики", - пишет Маркушин.
График маршрута с 25 апреля:
№379 Ирпень (ул. Сковороды, ЖК "Синергия") - Киев (г. Академгородок) – с 7: 00 до 19: 00 каждый час;
№392 Ирпень - Киев. Временная схема маршрута - ул. 11 Линия - Военный госпиталь - Севериновская - Подгорная - Лычака - Озерная - Соборная - с. Романовка - м. Академгородок - с 7: 00 до 19: 00 каждый час;
№422 Буча - Киев (через Ирпень). Временная схема движения - Ирпенская Центральная больница (Буча, ул. Энергетиков) - ул. Вокзальная - Ирпень, ул. Соборная - Северная - Степановская - Садовая - Лысенко - Пушкинская - Университетская - с. Романовка-г. Академгородок. График: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Киев– 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.
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