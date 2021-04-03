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Между Харьковом и Мариуполем с 9 апреля начнет курсировать поезд

Автор: Дмитрий Левицкий

"Укрзализныця" решила возобновить курсирование поезда №77/78 между Харьковом и Мариуполем. Рейс начнет курсировать между городами с 9 апреля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Из Харькова поезд №77/78 будет отправляться по понедельникам, средам и каждую пятницу. Из Мариуполя отправление по вторникам, четвергам и воскресеньям.

"УЗ назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполненности. Если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным", - рассказали в компании.

Напомним, 3-5 апреля "Укрзализныця" осуществит ряд рейсов из "красных" зон карантина. Компания уже открыла продажу билетов на эти рейсы.

Добавим, "Укрзализныця" анонсировала запуск летом 30 поездов в популярных направлениях.

Кроме того, в "Укрзализныце" рассказали, как будут курсировать поезда в Киеве и Киевской области после ужесточения карантина.

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Новости Украины УкрзализныцяпоездХарьковМариуполь
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