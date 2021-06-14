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Между Бахмутом и Светлодарском открыли путепровод, разрушенный в 2014 году

Автор: РБК-Украина

В Донецкой области, между Бахмутом и Светлодарском, открыли движение обновленным путепроводом, который был разрушен во время боевых действий в 2014 году. Искусственное сооружение длиной 42,85 погонных метров восстановили в рамках программы президента "Большая стройка".

Об этом сообщили в "Укравтодоре" в Facebook.

Реконструкция объекта, расположенного на автодороге М-03 Киев - Харьков - Должанский (км 730 + 554) возле ст. Роты, началась в сентябре прошлого года.

Подрядной компанией "ХАРКИВМИСТДОРБУД" были устроены фундаменты на объекте, балки пролетных строений, забетонирована сборно-монолитная плита проезжей части, проведена антикоррозийная защита конструкций путепровода, монолитное укрепление конусов насыпи, устроена лестница на откосах насыпи, смонтировано оцинкованное барьерное ограждение на подходах к путепроводу, нанесена дорожная разметка.

Таким образом удалось обеспечить удобный и быстрый проезд к населенным пунктам Луганское, Мироновский и Светлодарск.

Напомним, раньше заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройка" Кирилл Тимошенко назвал цели программы на этот год по развитию дорожной сети. Планируется построить, отремонтировать и реконструировать рекордные 6500 км дорог и 150 мостов.

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