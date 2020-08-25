Межбанк закрылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова подешевел до уровня 27,40 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 25 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,40 гривен за доллар, курс в покупке до 27,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,40 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3800 - 27,4000 грн/доллар, евро 32,3850 - 32,4087 грн/евро, российский рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3800 27,4000 EUR/UAH 32,3850 32,4087 RUB/UAH 0,3649 0,3653

Отметим, 21 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4300 - 27,4600 грн/доллар, евро 32,2467 - 32,2819 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3664 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 25 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,58 гривен за доллар. Курс евро снизился на 2 копейки до 32,56 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,31 (27,27 - 21 августа), продажи - 27,58 (27,54 - 21 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,11 - 21 августа), продажи - 32,56 (32,58 - 21 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,43 - 21 августа), продажи 3,82 (3,82 - 21 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 августа установлен на таком уровне: 27,4383 гривен за 1 доллар (+0,0441 грн). При этом курс доллара на 25 августа составляет 27,3942 гривен за 1 доллар.