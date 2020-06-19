Межбанк закрылся снижением курса доллара

Фото: доллар немного подешевел на межбанке (РБК-Украина)

Курс доллара опустился до 26,73 гривен

Торги на межбанковском рынке 19 июня закрылись снижением курса доллара по сравнению с итогами вчерашней сессии. Курс доллара в продаже опустился до 26,73 гривен, в то время как евро продемонстрировал незначительный рост, стабилизировавшись на отметке 30,00 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

В частности, торги на межбанке 19 июня завершились в диапазоне 26,7150 - 26,7350 грн/доллар, евро 29,9795 - 30,0020 грн/евро, российский рубль 0,3845 - 0,3849 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7150 26,7350 EUR/UAH 29,9795 30,0020 RUB/UAH 0,3845 0,3849

Отметим, вчера торги завершились в диапазоне 26,7300 - 26,7500 грн/доллар, евро 29,9750 - 29,9974 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Наличный курс

Наличный курс доллара в украинских обменниках 19 июня 2020 года немного опустился по сравнению со вчерашним днем. Американская валюта продавалась за 26,83 гривен, евро - за 30,08 гривен.

В обменных пунктах средний курс покупки доллара составлял 26,63 (26,68 - 18 июня), продажи - 26,83 (26,88 - 18 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,66 (29,74 - 18 июня), продажи - 30,08 (30,19 - 18 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,42 (3,41 - 18 июня), продажи 3,87 (3,87 - 18 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины на 22 июня 2020 года снова снизил официальный курс - до 26,72 гривен за доллар. Это еще на четыре копейки ниже, чем было днем ранее.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина