Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Фото: долар трохи подешевшав на міжбанку (РБК-Україна)

Курс долара опустився до 26,73 гривень

Торги на міжбанківському ринку 19 червня закрилися зниженням курсу долара в порівнянні з підсумками вчорашньої сесії. Курс долара в продажу опустився до 26,73 гривень, у той час як євро продемонстрував незначне зростання, стабілізувавшись на позначці 30,00 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Зокрема, торги на міжбанку 19 червня завершилися в діапазоні 26,7150 - 26,7350 грн/долар, євро 29,9795 - 30,0020 грн/євро, російський рубль 0,3845 - 0,3849 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7150 26,7350 EUR/UAH 29,9795 30,0020 RUB/UAH 0,3845 0,3849

Відзначимо, вчора торги завершилися в діапазоні 26,7300 - 26,7500 грн/долар, євро 29,9750 - 29,9974 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Готівковий курс

Готівковий курс долара в українських обмінниках 19 червня 2020 року трохи опустився, в порівнянні з вчорашнім днем. Американська валюта продавалася за 26,83 гривень, євро - за 30,08 гривень.

В обмінних пунктах середній курс покупки долара складав 26,63 (26,68 - 18 червня), продажу - 26,83 (26,88 - 18 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,66 (29,74 - 18 червня), продажу - 30,08 (30,19 - 18 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,42 (3,41 - 18 червня), продажу 3,87 (3,87 - 18 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України на 22 червня 2020 року знову знизив офіційний курс - до 26,72 гривень за долар. Це ще на чотири копійки нижче, ніж днем раніше.

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Автор: РБК-Україна