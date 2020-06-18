Межбанк закрылся снижением доллара и падением евро

Фото: доллар подешевел на межбанке (РБК-Украина)

Курс доллара опустился до 26,75 гривен

Межбанковский валютный рынок 18 июня закрылся снижением курса доллара. На закрытии сессии доллар торговался на отметке 26,75 гривен, что на пять копеек ниже по сравнению с итогами предыдущего дня.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

При этом курс евро в продаже пробил психологическую отметку, опустившись ниже 30 гривен.

В частности, торги на межбанке 18 июня завершились в диапазоне 26,7300 - 26,7500 грн/доллар, евро 29,9750 - 29,9974 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7300 26,7500 EUR/UAH 29,9750 29,9974 RUB/UAH 0,3842 0,3847

При этом вчерашние торги завершились в диапазоне 26,7850 - 26,8050 грн/доллар, евро 30,0474 - 30,0698 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Наличный курс

Сегодня, 18 июня, в обменных пунктах средний курс доллара составлял 26,88 гривен, не изменившись по сравнению с предыдущим днем. Евро заметно подешевел в продаже - до 30,19 гривен.

Средний курс покупки доллара составил 26,68 (26,67 - 17 июня), продажи - 26,88 (26,88 - 17 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,74 (29,78 - 17 июня), продажи - 30,19 (30,26 - 17 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,41 (3,41 - 17 июня), продажи 3,87 (3,87 - 17 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

С учетом ситуации на межбанке Национальный банк Украины опустил официальный курс на 19 июня. Правда, снижение оказалось минимальным - 26,76 гривен, что всего на одну копейку ниже, чем в предыдущий день.

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Автор: РБК-Украина