Міжбанк закрився зниженням долара та падінням євро

Фото: долар подешевшав на міжбанку (РБК-Україна)

Курс долара опустився до 26,75 гривень

Міжбанківський валютний ринок 18 червня закрився зниженням курсу долара. На закритті сесії долар торгувався на позначці 26,75 гривень, що на п'ять копійок нижче порівняно з підсумками попереднього дня.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

При цьому курс євро у продажу пробив психологічну позначку, опустившись нижче 30 гривень.

Зокрема, торги на міжбанку 18 червня завершилися в діапазоні 26,7300 - 26,7500 грн/долар, євро 29,9750 - 29,9974 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7300 26,7500 EUR/UAH 29,9750 29,9974 RUB/UAH 0,3842 0,3847

При цьому вчорашні торги завершилися в діапазоні 26,7850 - 26,8050 грн/долар, євро 30,0474 - 30,0698 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль

Готівковий курс

Сьогодні, 18 червня, в обмінних пунктах середній курс долара становив 26,88 гривень, не змінившись у порівнянні з попереднім днем. Євро помітно подешевшав у продажу - до 30,19 гривень.

Середній курс покупки долара склав 26,68 (26,67 - 17 червня), продажу - 26,88 (26,88 - 17 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,74 (29,78 - 17 червня), продажу - 30,19 (30,26 - 17 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,41 (3,41 - 17 червня), продажу 3,87 (3,87 - 17 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

З урахуванням ситуації на міжбанку Національний банк України опустив офіційний курс на 19 червня. Правда, зниження виявилося мінімальним - 26,76 гривень, що всього на одну копійку нижче, ніж у попередній день.

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Автор: РБК-Україна