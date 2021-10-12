Межбанк закрылся ростом курса доллара
Курс доллара на межбанке в продаже 12 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 26,365 гривен за доллар, курс в покупке до 26,345 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,43 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,3450 - 26,3650 грн/доллар, евро 30,4153 - 30,4383 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3665 грн/рубль.
Напомним, 11 октября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3400 - 26,3600 грн/доллар, евро 30,4911- 30,5143 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3679 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,34 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.