Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 12 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 26,365 гривен за доллар, курс в покупке до 26,345 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,43 гривен за евро.