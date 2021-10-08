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Межбанк закрылся ростом курса доллара

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Украина, Пятница 08 октября 2021 17:10
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 8 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 26,38 гривен за доллар, курс в покупке до 26,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3600 - 26,3800 грн/доллар, евро 30,4800- 30,5031 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 7 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,2950 - 26,3150 грн/доллар, евро 30,3891- 30,4096 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара немного вырос после падения до минимума за 1,5 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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