Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 8 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 26,38 гривень за долар, курс в покупці до 26,36 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3600 - 26,3800 грн/долар, євро 30,4800 - 30,5031 грн/євро, російський рубль 0,3669-0,3673 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 7 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,2950 - 26,3150 грн/долар, євро 30,3891 - 30,4096 грн/євро, російський рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.