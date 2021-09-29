Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Курс долара на міжбанку в продажу 29 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,59 гривень за долар, курс в покупці до 26,57 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 30,95 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,5750 - 26,5950 грн/долар, євро 30,9306 - 30,9512 грн/євро, російський рубль 0,3647-0,3653 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 28 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,5550 - 26,5750 грн/долар, євро 31,0215 - 31,0449 грн/євро, російський рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.