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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 17:30
Міжбанк закрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 7 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 2 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 26,87 гривень за долар, курс в покупці до 26,85 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,92 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,8500 - 26,8700 грн/долар, євро 31,9004 - 31,9215 грн/євро, російський рубль 0,3685-0,3689 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 30 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,7800 - 26,8000 грн/долар, євро 31,8173 - 31,8410 грн/євро, російський рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 3 серпня встановлено на такому рівні: 26,8444 гривень за 1 долар (+0,0276 грн). При цьому курс долара на 2 серпня становить 26,8168 гривень за 1 долар.

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