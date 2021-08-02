Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 2 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 26,87 гривень за долар, курс в покупці до 26,85 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,92 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,8500 - 26,8700 грн/долар, євро 31,9004 - 31,9215 грн/євро, російський рубль 0,3685-0,3689 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 30 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,7800 - 26,8000 грн/долар, євро 31,8173 - 31,8410 грн/євро, російський рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.