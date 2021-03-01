Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 1 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 32,67 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Отметим, торги по доллару на межбанке 26 февраля 2021 года закрылись в диапазоне 27,9650 - 27,9800 грн/доллар, евро 33,9047 - 33,9229 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,6509 - 33,6750грн/евро, российский рубль 0,3772 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 28 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 марта установлен на таком уровне: 28,001 гривен за 1 доллар (+0,0551 грн). При этом курс доллара на 1 марта составляет 27,946 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос до 28 гривен впервые за последний месяц. Выше курс был 3 февраля - 28,0589 гривен за доллар.