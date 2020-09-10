Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 10 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,87 гривен за доллар, курс в покупке до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 33,16 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8500 - 27,8700 грн/доллар, евро 33,1442 - 33,1653 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8500 27,8700 EUR/UAH 33,1442 33,1653 RUB/UAH 0,3723 0,3729

Отметим, торги по доллару на межбанке 9 сентября 2020 года закрылись в диапазоне: 27,8300 - 27,8500 грн/доллар, евро 32,8922 - 32,9159 грн/евро, российский рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 сентября установлен на таком уровне: 27,8346 гривен за 1 доллар (+0,0050 грн). При этом курс доллара на 4 сентября составляет 27,8296 гривен за 1 доллар.