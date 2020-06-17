Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке 17 июня по сравнению с закрытием предыдущей сессии опустился на две копейки - до 26,80 гривен. Однако в течение дня доллар опускался до 26,77 гривен и завершил торги на подъеме.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

В частности, торги на межбанке 17 июня завершились в диапазоне 26,7850 - 26,8050 грн/доллар, евро 30,0474 - 30,0698 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7850 26,8050 EUR/UAH 30,0474 30,0698 RUB/UAH 0,3842 0,3847

При этом вчерашние торги закрылись в диапазоне 26,8000 - 26,8200 грн/доллар, евро 30,1982 - 30,2207 грн/евро, российский рубль 0,3864 - 0,3869 грн/рубль.

Наличный рынок

На наличном рынке курс доллара в продаже находился в районе 26,88 гривен. При этом евро торговался на отметке 30,26 гривен.

Таким образом, средний курс покупки доллара в обменниках сегодня составлял 26,67 (26,63 - 16 июня), продажи - 26,88 (26,84 - 16 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро 29,78 (29,77 - 16 июня), продажи - 30,26 (30,30 - 16 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля 3,41 (3,41 - 16 июня), продажи 3,87 (3,87 - 16 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2020 года повысил официальный курс по сравнению с предыдущим днем. Курс американской валюты прибавил три копейки - до 26,77 гривен.