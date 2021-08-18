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Межбанк закрылся падением курса доллара

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 18 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 31,19 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,6050 - 26,6250 грн/доллар, 31,1757 - 31,1991 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.

Напомним, торги по доллару на межбанке 17 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,6700 - 26,6900 грн/доллар, евро 31,2999 - 31,3233 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 19 августа установлен на таком уровне: 26,6455 гривен за 1 доллар (-0,0297 грн). При этом курс доллара на 18 августа составляет 26,6752 гривен за 1 доллар.

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