Межбанк закрылся падением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 6 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 26,82 гривен за доллар, курс в покупке до 26,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 29 копеек до 31,58 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,8050 - 26,8250 грн/доллар, евро 31,5575 - 31,5810 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3657 грн/рубль. Напомним, 5 августа торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9100 - 26,9300 грн/доллар, евро 31,8560 - 31,8770 грн/евро, российский рубль 0,3676 - 0,3682 грн/рубль.