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Міжбанк закрився подальшим зниженням курсу долара

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 17:12
Міжбанк закрився подальшим зниженням курсу долара Фото: курс долара впав на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 28 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії впав на 5 копійок до 26,57 гривень за долар, курс в покупці до 26,55 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 31,04 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,5550 - 26,5750 грн/долар, євро 31,0215 - 31,0449 грн/євро, російський рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Міжбанк закрився подальшим зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 27 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6050 - 26,6250 грн/долар, євро 31,1305 - 31,1539 грн/євро, російський рубль 0,3663 - 0,3666 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,56 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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