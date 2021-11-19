Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,50 гривен за доллар, курс в покупке до 26,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,4800 - 26,5000 грн/доллар, евро 30,0309 - 30,0536 грн/евро, российский рубль 0,3638 - 0,3642 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,44 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

На текущей неделе ожидается незначительный рост курса доллара. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 гривен.