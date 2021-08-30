Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,92 гривен за доллар, курс в покупке до 26,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,76 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Напомним, торги по доллару 27 августа закрылись в диапазоне: доллар 26,9100 - 26,9300 грн/доллар, евро 31,6703 - 31,6939 грн/евро, российский рубль 0,3637 - 0,3641 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,9000 - 26,9200 грн/доллар, евро 31,7366 - 31,7602 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В первую неделю сентября ожидается рост курса доллара. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 гривен.