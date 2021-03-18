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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 10:15
Межбанк открылся снижением курса доллара Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 33,12 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,7000 - 27,7150 грн/доллар, евро 33,1070 - 33,1249 грн/евро, российский рубль 0,3757 - 0,3762 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 17 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7150 - 27,7350 грн/доллар, евро 33,0030 - 33,0240 грн/евро, российский рубль 0,3749 - 0,3753 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,69 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 марта установлен на таком уровне: 27,6978 гривен за 1 доллар (+0,0453 грн). При этом курс доллара на 17 марта составляет 27,6525 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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