Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 18 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,70 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 33,12 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 17 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7150 - 27,7350 грн/долар, євро 33,0030 - 33,0240 грн/євро, російський рубль 0,3749 - 0,3753 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,7000 - 27,7150 грн/долар, євро 33,1070 - 33,1249 грн/євро, російський рубль 0,3757 - 0,3762 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 27,6978 гривень за 1 долар (+0,0453 грн). При цьому курс долара на 17 березня становить 27,6525 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.