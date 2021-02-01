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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 10:20
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар коливається біля рівня 28,15 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 1 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,14 гривень за долар, курс купівлі до 28,12 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 34,12 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1200 - 28,1400 грн/долар, євро 34,1011 - 34,1225 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3727 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 29 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1300 - 28,1500 грн/долар, євро 34,1723 - 34,1966 грн/євро, російський рубль 0,734 - 0,3738 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 лютого встановлено на такому рівні: 28,1324 гривень за 1 долар (-0,0605 грн). При цьому курс долара на 29 січня становить: 28,1929 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після двох днів зростання.

Прогноз

протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,2 грн.

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