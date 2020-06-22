Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,95 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6900 - 26,7200 грн/доллар, евро 29,9221 - 29,9557 грн/евро, российский рубль 0,3843 - 0,3849 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6900 26,7200 EUR/UAH 29,9221 29,9557 RUB/UAH 0,3843 0,3849

Отметим, торги по доллару на межбанке 19 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,7150 - 26,7350 грн/доллар, евро 29,9795 - 30,0020 грн/евро, российский рубль 0,3845 - 0,3849 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 22 июня 2020 года снова снизил официальный курс - до 26,72 гривен за доллар. Это еще на четыре копейки ниже, чем было днем ранее.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 15-19 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 110,0 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в течение прошлой недели колебался в узком диапазоне 26,70-26,80 грн/доллар.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе курс доллара будет находиться около отметки 26,7/26,9 гривен.