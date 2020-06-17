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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новости » Финансы     17.06.2020 - 10:45
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара снова снизился на открытии межбанка (РБК-Украина)

Доллар на открытии подешевел на пять копеек, евро стабилен

На открытии межбанковского валютного рынка 17 июня курс доллара в продаже опустился до 26,77 гривен. Это на пять копеек ниже по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

В то же время курс евро в продаже остается стабильным, торгуясь на отметке 30,21 гривен.

Сегодня торги на межбанке открылись в диапазоне 26,7500 - 26,7700 грн/доллар, евро 30,1927 - 30,2152 грн/евро, российский рубль 0,3850 - 0,3854 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7500

26,7700

EUR/UAH

30,1927

30,2152

RUB/UAH

0,3850

0,3854

Отметим, 16 июня торги закрылись в диапазоне 26,8000 - 26,8200 грн/доллар, евро 30,1982 - 30,2207 грн/евро, российский рубль 0,3864 - 0,3869 грн/рубль.

Напомним, ранее старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович рассказал РБК-Украина, что на этой неделе не будет шоковых моментов на валютном рынке, а курс продолжит колебаться в пределах коридора 26,5-27 гривен за доллар.

Официальный курс на 17 июня установлен на уровне 26,74 гривен за доллар, накануне Национальный банк понизил его сразу на 10 копеек, хотя в начале недели украинская валюта демонстрировала тенденции к ослаблению.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины МежбанкКурс доллара
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