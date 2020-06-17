Межбанк открылся снижением курса доллара

Доллар на открытии подешевел на пять копеек, евро стабилен
На открытии межбанковского валютного рынка 17 июня курс доллара в продаже опустился до 26,77 гривен. Это на пять копеек ниже по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
В то же время курс евро в продаже остается стабильным, торгуясь на отметке 30,21 гривен.
Сегодня торги на межбанке открылись в диапазоне 26,7500 - 26,7700 грн/доллар, евро 30,1927 - 30,2152 грн/евро, российский рубль 0,3850 - 0,3854 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,7500
|
26,7700
|
EUR/UAH
|
30,1927
|
30,2152
|
RUB/UAH
|
0,3850
|
0,3854
Отметим, 16 июня торги закрылись в диапазоне 26,8000 - 26,8200 грн/доллар, евро 30,1982 - 30,2207 грн/евро, российский рубль 0,3864 - 0,3869 грн/рубль.
Напомним, ранее старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович рассказал РБК-Украина, что на этой неделе не будет шоковых моментов на валютном рынке, а курс продолжит колебаться в пределах коридора 26,5-27 гривен за доллар.
Официальный курс на 17 июня установлен на уровне 26,74 гривен за доллар, накануне Национальный банк понизил его сразу на 10 копеек, хотя в начале недели украинская валюта демонстрировала тенденции к ослаблению.
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Автор: РБК-Украина