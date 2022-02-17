Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 4 копейки до 28,21 гривен за доллар, курс в покупке до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 31,96 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Напомним, 16 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 31,9981 - 32,0095 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3742 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,1900 - 28,2100 грн/доллар, евро 32,0858 - 32,1086 грн/евро, российский рубль 0,3721 - 0,3725 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,09 гривен за доллар. Курс упал на 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.