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Межбанк открылся ростом курса доллара

Киев, Пятница 07 августа 2020 10:40
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется возле уровня 27,70 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,70 гривен за доллар, курс в покупке до 27,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,78 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,6850 - 27,7000 грн/доллар, евро 32,7762 - 32,7884 грн/евро, российский рубль 0,3758 - 0,3784 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,6850

27,7000

EUR/UAH

32,7762

32,7884

RUB/UAH

0,3758

0,3784

Межбанк открылся ростом курса доллара

Отметим, 6 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6700 - 27,6900 грн/доллар, евро 32,8193 - 32,8320 грн/евро, российский рубль 0,3772 - 0,3779 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,67 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение июля 2020 года вырос на 1% до 28 802,44 млн долларов.

Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего размещением правительством еврооблигаций на 2 млрд долларов.

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