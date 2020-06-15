Межбанк открылся ростом курса доллара

На открытии межбанковского валютного рынка 15 июня курс доллара в продаже вырос до 26,82 гривен за доллар. Это на 4 копейки больше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

При этом курс евро снизился на 12 копеек, по состоянию на 10:40 европейская валюта в продаже торгуется на отметке 30,14 гривен за евро.

Таким образом, сегодня торги по доллару на межбанке открылись в диапазоне 26,7850 - 26,8200 грн/доллар, евро 30,1036 - 30,1429 грн/евро, российский рубль 0,3802 - 0,3809 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7850 26,8200 EUR/UAH 30,1036 30,1429 RUB/UAH 0,3802 0,3809

Фото: данные торгов на межбанке

Отметим, торги на межбанке 12 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,7500 - 26,7800 грн/доллар, евро 30,2355 - 30,2667 грн/евро, российский рубль 0,3854 - 0,3864 грн/рубль.

Напомним, Национальный банк Украины на 15 июня 2020 года повысил официальный курс до отметки 26,73 гривен за доллар; предыдущая неделя завершилась заметным ослаблением гривны.

Как рассказал РБК-Украина аналитик Альпари Вадим Иосуб, вероятно, валютные спекулянты, которые зарабатывали на укреплении гривны, решили зафиксировать прибыль после поступления траншей от МВФ и Еврокомиссии. В целом, аналитики прогнозируют умеренный рост курса доллара на этой неделе.