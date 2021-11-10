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Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Автор: Илона Свиридова

На открытии межбанка 10 ноября курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку - до 26,08 гривен за доллар, в покупке - до 26,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже потерял 10 копеек и опустился до 30,17 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне: доллар 26,0600 - 26,0800 грн/доллар, евро 30,1514 - 30,1719 грн/евро, российский рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.

Отметим, торги 9 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,0750 - 26,0950 грн/доллар, евро 30,2470 - 30,2702 грн/евро, российский рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 ноября 2021 года установил официальный курс на отметке 26,09 гривен за доллар. Таким образом, курс перешел к росту после недельного падения.

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Курс доллара