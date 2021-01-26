Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 34,11 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,0972 - 34,1186 грн/евро, российский рубль 0,3718 - 0,3722.

Напомним, 25 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 34,1262 - 34,1448 грн/евро, российский рубль 0,3718 - 0,3722 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс вырос менее на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 января установлен на таком уровне: 28,1665 гривен за 1 доллар (+0,0017 грн). При этом курс доллара на 25 января составляет: 28,1648 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в предыдущий банковский день.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн.