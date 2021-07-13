Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 27,3050 гривен за доллар, курс в покупке до 27,2850 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,37 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Официальный курс доллара снижается после роста накануне. Курс гривны к доллару на 13 июля установлен на таком уровне: 27,2904 гривен за 1 доллар (-0,033 грн). При этом курс доллара на 12 июля составляет 27,3234 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн