Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 13 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійки до 27,3050 гривень за долар, курс в покупці до 27,2850 гривень за долар. Курс евро у продажу знизився на 1 копійку до 32,37 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2850 - 27,3050 грн/долар, євро 32,3545 - 32,3782 грн/євро, російський рубль 0,3676-0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знижується після зростання напередодні. Курс гривні до долара на 13 липня встановлено на такому рівні: 27,2904 гривень за 1 долар (-0,033 грн). При цьому курс долара на 12 липня становить 27,3234 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн